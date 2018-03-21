» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر

21 مارس 2018 - 07:17 م

خاض منتخب البرتغال ثاني تدريباته، عصر اليوم، استعدادًا لمواجهة منتخب مصر الودية يوم الجمعة المقبل في مدينة زيورخ السويسرية، في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2018 في روسيا.

وشارك كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في تدريبات المنتخب البرتغالي، على ملعب "سيداد دى فوتبول" بالعاصمة لشبونة تحت قيادة مديره الفني فرناندو سانتوس، حيث ركز المدرب على تدريبات اللياقة وإطالة العضلات.

وستواجه البرتغال بعد الانتهاء من مواجهة مصر، منتخب هولندا يوم الاثنين المقبل في إطار استعداداتها لمونديال روسيا، والتي أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية مع منتخبات إسبانيا، المغرب، وإيران.