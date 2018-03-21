بالصور.. أول مشروع تخرج يجمع ثلاث قارات لدعم التنمية السياحية

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس علي رأس وفد يضم 20 طالب من كلية الهندسة بجامعة عين شمس وأيضا 21 طالبًا من كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة خوا دجونج، الصينية، يرافقهم اثنين من أساتذة الكلية.

في بداية اللقاء رحب محافظ البحر الأحمر بعميد كلية الهندسة والوفد المرافق له متمنياً لهم إقامة سعيد داخل مدينة الغردقة الغنية بشواطئها الذهبية وجوها الممتع ، مؤكداً لهم بضرورة التجول داخل المدينة للاستماع بها خلال فترة الإقامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل المشروع الدولي المشترك بين قارة أمريكا الشمالية ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري بجامعة كليمسون الأمريكية وقارة آسيا ممثلا في كلية العمارة والتنسيق الحضري جامعة خوا دجونج الصينية وقارة أفريقيا ممثلا في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأكد محافظ البحر الأحمر بأن هذا المشروع الذي يعد أول تجربة عالمية من نوعها، يهدف إلى دمج الطلاب المشاركين فيه بالبيئة السياحية للدول الأخرى بما يمثلا بعدا قوميا يسهم في تنشيط السياحة لكل دولة من الدول المشاركة بالمشروع.

وأوضح عميد كلية الهندسة بأن الطلاب قاما بزيارة موقع المشروع والذي يضم الممشي السياحي ومنطقة المارينا السياحية، لدراسة كيفية تطوير هذه المناطق لكي يتم إعداد مشروع تخرج يتواءم مع خطة التنمية السياحية لمنطقة البحر الأحمر. وفي نهاية اللقاء اهدي محافظ البحر الأحمر درع المحافظة الي عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس والي ممثلي جامعة كليمسون وأيضا اهدي درع المحافظة إلي مثلي جامعة خواذونج، ومن جانبه قام عميد كلية الهندسة بإهداء درع الكلية إلى محافظ البحر الأحمر وأيضا اهدي ممثلي جامعة خواذونج درع الكلية إلى محافظ البحر الأحمر.

حضر اللقاء العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور روبريت هاون استاذ العمارة بجامعة كليمسون والدكتور هالة نصار استاذ العمارة بجامعة كليمسون والدكتور وانج لي أستاذ العمارة جامعة خواذونج للزراعة بالصين ومعه الدكتور شانق زي أستاذ العمارة بنفس الجامعة، كما حضر اللقاء أيضا الدكتور أيمن فريد، نائب مدير مكتب التعاون الدولي لشئون الطلاب بكلية الهندسة والدكتور أحمد خالد منسق عام المشروع.

وتستمر زيارة الوفد لمدينة الغردقة حتى الجمعة الموافق 23 من مارس الجاري.