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مسيرة بالسيارات لتأييد «السيسي» ببني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

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النواب

إستاد بنى سويف

تأييد السيسي

مسيرة بالسيارات.

حزب حماة وطن

قاد الدكتور عبد الرحمن البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بني سويف عضو الهيئة العليا لحزب "حماة الوطن"، مسيرة بالسيارات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

بدأت المسيرة التي ضمت المئات من السيارات من مدخل مركز بني سويف الجنوبى قرب منطقة الصحارة مرورا بعدد من شوارع المدينة وصولا للصالة المغطاة باستاد بني سويف الرياضي والتي تشهد مؤتمرا لحزب "حماة الوطن" لتأييد الرئيس السيسي لولاية ثانية.

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