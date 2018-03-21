  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:55 م
بحث متقدم
الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

العقيد طيار تامر صفي الدين

والد العقيد«صفي الدين» يفجر مفاجأة حول وفاته

السفير معصوم مرزوق

معارضون يردون على «السيسي»: من أبعد «عنان وشفيق»؟

الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

مواقع التواصل الاجتماعي

«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

عصام الحداد

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

أرشيفية من العملية العسكرية بسيناء

متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

طارق البشرى

«البشري» يفتح خزانة أسراره حول الإعلان الدستوري

أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

شبكة أمريكية:

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

آخر الأخبار

الفريق سامي عنان
الفريق سامي عنان

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مدير مكتب«عنان» يرد على رامي جان

#

تعرف على إجمال القصور والأموال التي يملكها رفعت الأسد

#

أول تعليق لـ نجل "عنان" بعد إحالته للتحقيق

#

«موجابي» يدخل في إضراب عن الطعام

الانتخابات الرئاسية

الديمقراطية

السيسي

عنان

شفيق

قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن جهات سيادية عرضت على الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، إسقاط التهم عنه مقابل وضعه قيد الإقامة الجبرية، مشيرة إلى أنه كان على علم بما يحاك ضده.

ونسبت إلى مسئولين أمنيين كبار قولهم: إن "عنان كان يخضع للمراقبة منذ شهور ونصحه البعض بصورة مباشرة بعدم الترشح للحفاظ على صورة المؤسسة العسكرية".

بينما أوضح أحد المسئولين، الذي طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام على هذه المعلومات، أن "عنان كان على علم تام بالعواقب التي تنتظره ... كانت التحذيرات واضحة".

وذكرت الشبكة أن "عنان" يخضع الآن لضغوط لقبول وضعه قيد الإقامة الجبرية والصمت التام في مقابل إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وفقا لما ذكره شخص لديه معرفة مباشرة بالقضية.

وقال المصدر ذاته الذي تحدث إلى وكالة " الأسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويته للسبب نفسه، إن "عنان" مازال رافضًا هذه المقايضة، لكنهم يوجهون له كل أنواع الادعاءات" لدفعه إلى ذلك.

وأوضح أن نفس السيناريو الأمني حدث مع الفريق أحمد شفيق، الذي انسحب هو الآخر من السباق الانتخابي، متعللاً بعدم متابعته مؤخرًا للأحداث في مصر.

ويعتقد مايكل هانا، خبير مصر من مؤسسة "Century Foundation" في نيويورك، أن "غضب السيسي  في خطابه في حقل افتتاح حقل ظهر كان موجهاً أساساً إلى المنافسين داخل المؤسسة العسكرية".

وفي سياق الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أوضحت الشبكة أن النظام المصري الحالي يفضل استقرار البلاد ونشر الأمن عن تطبيق قواعد الديمقراطية، لاسيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى الدعاية الانتخابية "الضعيفة" لموسى مصطفى موسى، المرشح المنافس لرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت، أن "الانتخابات المصرية سبقها عملية تطهير لمرشحين معارضين لم يسبق لها مثيل حتى بالمقارنة مع حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي دام قرابة 30 عامًا، كما فرضت السلطات قيودًا على وسائل الإعلام حتى إنها دعت الجمهور إلى إبلاغ الشرطة عن أي أخبار كاذبة تهدف بالإضرار بالأمن القومي للبلاد.

لكن السؤال الذي طرحه العديد من المراقبين هو: لماذا اتخذت هذه التدابير المتطرفة لضمان التصويت الذي من المرجح أن يفوز به الرئيس السيسي، لما له من شعبية في البلاد؟، وفق الشبكة.

وأشارت إلى أنه "يبدو أن الرئيس السيسي مقتنع بأن الانتخابات الرئاسية يمكن أن تزعزع استقرار البلاد، وتسمح للإسلاميين بالرجوع إلى السياسة أو التدخل في مساعي الدولة، التي تهدف لإحياء الاقتصاد المنهار".

ولفتت إلى أنه "السيسي أصر على أن الاستقرار يجب أن يكون له الأولوية على الحريات، وكان هذا أثناء قيامه بمشاريع بنية تحتية واسعة النطاق وتنفيذ إصلاحات تقشفية مؤلمة بالنسبة للمصريين، على رغم من ذلك، نجحت هذه الإصلاحات في إعادة الحياة للاقتصاد المصري".

في المقابل، انتقد عماد حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، تعامل الدولة مع الانتخابات، ليس لأن مجال المرشحين تم تصميمه مسبقًا ولكن لأنه لم يتم بسلاسة.

وكتب في الشهر الماضي: "كنا بالطبع نأمل في إجراء انتخابات حقيقية، لكن بما أننا لا نملك ذلك، كان من المفترض أن تقوم الحكومة على الأقل بإعداد المسرح بصورة جيدة لجعله يبدو ديمقراطيًا".

وانسحب العديد من المرشحين، مستشهدين بالترهيب والمضايقات الأمينة، لكن أقسى معاملة تم التعامل بها كانت مع جنرالين سابقين هما رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان والقائد السابق للسلاح الجوي، الفريق أحمد شفيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر