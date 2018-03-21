  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:57 ص
بحث متقدم
بسمة وهبة

لهذا السبب بكت بسمة وهبة على الهواء

السيسي

الأم المثالية بكفر الشيخ:"قولت للسيسي هات بوسة"

تعرف علي الرسالة الأخيرة لـ"ريهام سعيد" قبل حبسها

أول تعليق لريهام سعيد بعد البراءة:"مكنتش مصدقة"

ريهام سعيد

براءة ريهام سعيد و4 من فريق عملها في تهمة خطف أطفال

موسي مصطفي موسي

منافس السيسي: "الرئيس قدوتي"

الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

العقيد طيار تامر صفي الدين

والد العقيد«صفي الدين» يفجر مفاجأة حول وفاته

السفير معصوم مرزوق

معارضون يردون على «السيسي»: من أبعد «عنان وشفيق»؟

الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

القليوبية تنظم إحتفالية لتحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخابات

قبلي وبحري

الاحتفالية
الاحتفالية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

تخصيص خطبة الجمعة للمشاركة فى الانتخابات

#

5 وسائل لتحفيز المصريين على التصويت في الانتخابات

#

500 رحلة عمرة مجانية للمشاركين في الانتخابات

#

خطبة عن فوائد المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظمت محافظة القليوبية إحتفالية كبرى لتحفيز وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية وتكريم الأمهات المثاليات على مستوي المحافظة وحضر الإحتفالية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ونواب رئيس الجامعة وعدد كبير من نواب البرلمان ونقيب الصحفيين ومقرر المجلس القومي للمرأة والأحزاب السياسية والفنانين والإعلاميين ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة وطلاب الجامعة.
ومن جانبه دعا محافظ القليوبية المواطنين للنزول والتعبير عن أرائهم والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات حيث أن المشاركة المكثفة في الإنتخابات القادمة هي رهان أساسي وحاسم يتطلب التعبئة الشاملة والوعي بأهمية الظروف الدولية الحالية التي تعتبر فرصة سانحة أمام مصر لدعم مكانتها وتسويق نموذجها على نطاق واسع وفي كافة المحافل الدولية، قائلا مش عايز مواطن في منزله خلال الثلاث ايام الانتخابت.
وأضاف عشماوي للمواطنين والحضور أن على عاتقهم دور كبير في تحفيز أسرهم للمشاركة والنزول بكل قوة لإسترداد حق الشهيد مشيرا إلى أن المصرين بالخارج ضربوا أروع المثل في الوطنية وحبهم لبلدهم رغم بعدهم عنها وهم يختارون رئيسهم الشرعي الذي يقود مسيرة التنمية والتقدم.
وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يجب على الجميع النزول والمشاركة في العملية الانتخابية،  وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية من اجل استقرار البلد والامن والامان، لما كانت تشهده مصر في فترة من الفترات رعب في كل بيت مصري وعدم خروجهم من منازلهم سواء بالليل او النهار.
وأوضح سلامة أنه في عهد السيسي استقر الأمن، مشيرًا إلى أنه كان هناك أماكن لا يستطيع نزولها والآن أصبحت آمنة، ضاربا المثل بشبين القناطر والخانكة، مؤكدا أن نسبة الإرهاب قلت بمعدل 85%.
وإشتمل الحفل على عدد من  الفقرات الفنية والشعرية والاستعراضية بالأغاني الوطنية حيث قدم فريق مدرسة الأمل والنور للمكفوفين أغنية أنتي بلاد طيبة كما قدم فريق جامعة بنها فقرة إستعراضية بعنوان حق الشهيد كما قدم الشاب/ محمد عزمي إبن محافظة القليوبية كلمة نيابة عن متحدي الإعاقة بالمحافظة.
كما أكد الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، أن شباب جامعة بنها نموذج للشباب الواعي الوطني المحب لوطنه وضربوا أعظم الأمثلة على مدار تاريخ الجامعة في حشدهم بجميع الإستحقاقات سواء رئاسية أو نيابية أو غيرها وقامت الجامعة بتوسيع دوائر وحلقات النقاش والتواصل مع جميع طلابها لتوعيتهم بالدور الحيوي المنوط بهم للعبور بمصر إلى بر الأمان.
وعلى هامش الإحتفالية كرم محافظ القليوبية عدد 11 أم من الأمهات المثالية على مستوي المحافظة تكريما لدورهم في تربية أبنائهم ووصلهم لدرجات علمية متميزة رغم تحديهم الصعاب والظروف



 





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور .. مهزلة استغلال شركة عقارات لأسر الشهداء
» أديب لـ ريهام سعيد: يارب تكون أخر الأحزان
» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر