القليوبية تنظم إحتفالية لتحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخابات

نظمت محافظة القليوبية إحتفالية كبرى لتحفيز وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية وتكريم الأمهات المثاليات على مستوي المحافظة وحضر الإحتفالية اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ونواب رئيس الجامعة وعدد كبير من نواب البرلمان ونقيب الصحفيين ومقرر المجلس القومي للمرأة والأحزاب السياسية والفنانين والإعلاميين ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة وطلاب الجامعة.
ومن جانبه دعا محافظ القليوبية المواطنين للنزول والتعبير عن أرائهم والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات حيث أن المشاركة المكثفة في الإنتخابات القادمة هي رهان أساسي وحاسم يتطلب التعبئة الشاملة والوعي بأهمية الظروف الدولية الحالية التي تعتبر فرصة سانحة أمام مصر لدعم مكانتها وتسويق نموذجها على نطاق واسع وفي كافة المحافل الدولية، قائلا مش عايز مواطن في منزله خلال الثلاث ايام الانتخابت.
وأضاف عشماوي للمواطنين والحضور أن على عاتقهم دور كبير في تحفيز أسرهم للمشاركة والنزول بكل قوة لإسترداد حق الشهيد مشيرا إلى أن المصرين بالخارج ضربوا أروع المثل في الوطنية وحبهم لبلدهم رغم بعدهم عنها وهم يختارون رئيسهم الشرعي الذي يقود مسيرة التنمية والتقدم.
وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه يجب على الجميع النزول والمشاركة في العملية الانتخابية، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية من اجل استقرار البلد والامن والامان، لما كانت تشهده مصر في فترة من الفترات رعب في كل بيت مصري وعدم خروجهم من منازلهم سواء بالليل او النهار.
وأوضح سلامة أنه في عهد السيسي استقر الأمن، مشيرًا إلى أنه كان هناك أماكن لا يستطيع نزولها والآن أصبحت آمنة، ضاربا المثل بشبين القناطر والخانكة، مؤكدا أن نسبة الإرهاب قلت بمعدل 85%.
وإشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية والشعرية والاستعراضية بالأغاني الوطنية حيث قدم فريق مدرسة الأمل والنور للمكفوفين أغنية أنتي بلاد طيبة كما قدم فريق جامعة بنها فقرة إستعراضية بعنوان حق الشهيد كما قدم الشاب/ محمد عزمي إبن محافظة القليوبية كلمة نيابة عن متحدي الإعاقة بالمحافظة.
كما أكد الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، أن شباب جامعة بنها نموذج للشباب الواعي الوطني المحب لوطنه وضربوا أعظم الأمثلة على مدار تاريخ الجامعة في حشدهم بجميع الإستحقاقات سواء رئاسية أو نيابية أو غيرها وقامت الجامعة بتوسيع دوائر وحلقات النقاش والتواصل مع جميع طلابها لتوعيتهم بالدور الحيوي المنوط بهم للعبور بمصر إلى بر الأمان.
وعلى هامش الإحتفالية كرم محافظ القليوبية عدد 11 أم من الأمهات المثالية على مستوي المحافظة تكريما لدورهم في تربية أبنائهم ووصلهم لدرجات علمية متميزة رغم تحديهم الصعاب والظروف