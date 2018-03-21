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الأهلي يصطدم بالترجي في المجموعة الأولى بدوري الأبطال

الرياضة

الأهلي
الأهلي

خالد الشرقاوي

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دورى الابطال

أقيمت قرعة دوري أبطال أفريقيا في أحد فنادق القاهرة والتي أسفرت عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الأولى  بصحبة الترجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي وتاون شيب البتسواني.

وسحب قرعة دوري أبطال أفريقيا أسطورة جنوب أفريقيا السابق مارك فيش والأنجولي جيلبرتو سيلفا لاعب الأهلي ومنتخب أنجولا السابق.

وحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فعاليات القرعة ممثلا عن القلعة الحمراء.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي في أول مباريات دور المجموعات في مصر في أحد أيام 4، 5، 6 مايو المقبل.

ثم يخرج الأهلي لملاقاة كمبالا سيتي الأوغندي في أحد أيام 15، 16 مايو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويستضيف الأهلي فريق تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة أحد أيام 17، 18 يوليو في مصر وذلك بعد نهاية كأس العالم، ثم يحل المارد الأحمر ضيفا على الفريق البتسواني في أحد أيام 27،28،29 يوليو في الجولة الرابعة.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي في ملعب رادس ضمن الجولة الخامسة في أحد أيام 17،18،19 أغسطس.

ويختتم الأهلي مبارياته في دور المجموعات بملاقاة كمبالا سيتي الأوغندي في مصر أحد أيام 28،29 أغسطس.

ويأمل الأهلي في السعي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا والتي تغيب عن خزائن القلعة الحمراء منذ 5 سنوات حينما توج المارد الأحمر على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

ويغرد الأهلي في صدارة الأندية الأفريقية الأكثر تتويجا بدوري الأبطال بواقع 8 بطولات.


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