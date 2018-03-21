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إعلامي يتهم "بهي الدين حسن" بـ"الجاسوسية"

الحياة السياسية

بهي الدين حسن
بهي الدين حسن

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الديهى

إعلامي

الجاسوسية

بهى الدين

شنّ الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعد مطالبته وعدد من المنظمات الحقوقية، الأمم المتحدة مراقبة الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "رايح تشتكينا للأمم المتحدة، ماذا فعلت الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني والعراقي والليبي".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TEN " مساء اليوم، الأربعاء، أن الأمم المتحدة هي أداة في يد القوى العظمى، متابعًا "بهي الدين حسن عبارة عن مسمار في حذاء أسياده اللي بيحركوه في الخارج".

"الديهي"، اتهم "حسن" بالجاسوسية، مطالبًا السلطات المختصة بالتعامل معه كجاسوس طبقًا للقوانين.


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