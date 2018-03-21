غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

21 مارس 2018 - 09:45 م

قالت الصفحة الرسمية للفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، إن أولى جلسات محاكمته غدًا الخميس، بعد تجديد حبسه أكثر من مرة.

وأضافت الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":« أفني حياته كمقاتل دفاعا عن وطنه وأرضه وأن يقف فى يوما ما في ضد الأعداء وهو الذي دائما كان ولازال أحرص الناس على آمن وسلامه الوطن.. جلسة الفريق سامى عنان غدآ الخميس 22 مارس 2018م».

وكانت النيابة العسكرية قررت في 7 فبراير الماضي تجديد حبس رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية وإدراج اسمه بدون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين، وهو ما زال قيد الاستدعاء العسكري وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011.

ويواجه عنان، المحبوس منذ 23 يناير الماضي، تهمة أخرى هي مخالفة قانون الخدمة والترقية للضباط، بإعلان رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية وممارسة العمل السياسي وهو ما زال ضابطاً مستدعى للخدمة، بموجب المرسوم بقانون 133 المذكور الذي صدر في نوفمبر2011، مضفياً الصفة العسكرية على جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك حتى وفاتهم.