  • الأربعاء 21 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:55 م
بحث متقدم
الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

العقيد طيار تامر صفي الدين

والد العقيد«صفي الدين» يفجر مفاجأة حول وفاته

السفير معصوم مرزوق

معارضون يردون على «السيسي»: من أبعد «عنان وشفيق»؟

الفريق سامي عنان

ضغوط على «عنان».. الإقامة الجبرية لإسقاط الاتهامات

مواقع التواصل الاجتماعي

«مواقع التواصل» مصيدة للمعارضين في مصر

عصام الحداد

هذا ما يتعرض له مستشار «مرسي» بالعقرب

أرشيفية من العملية العسكرية بسيناء

متى تنتهي العملية العسكرية في سيناء؟

طارق البشرى

«البشري» يفتح خزانة أسراره حول الإعلان الدستوري

أبوتريكة

جهة سيادية تتفاوض مع «أبوتريكة»

«ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»

عرب وعالم

ترامب وبن سلمان
ترامب وبن سلمان

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تعرف على قائمة الطعام التي تناولها ترامب وبن سلمان

#

"ترامب فخور بلقاء محمد بن سلمان وهذا ما تم بحثه"

#

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

#

«بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»

ترامب

بن سلمان

الأزمة اليمنية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتفقا، خلال اجتماعهما أمس الثلاثاء، على ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الجانبين ناقشا "الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لتخفيف صعوبة الوضع الإنساني، واتفقا على أن الحل السياسي للأزمة ضروري لتلبية احتياجات الشعب اليمني".

وأضاف البيان أن اللقاء، الذي عقد في أول أيام زيارة بن سلمان إلى واشنطن، تطرق إلى "التهديد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة، بمساعدة الحرس الثوري الإيراني".

وأمس، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار يدعو لوقف دعم واشنطن العسكري للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.

ويجري بن سلمان زيارة إلى الولايات المتحدة، تستمر أسبوعين، هي الأولى له منذ تعيينه وليًا للعهد، في يونيو 2017.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف
» بالصور.. «رونالدو» يشارك في مران البرتغال استعداداً لمصر
» المؤبد لرئيس حزب «الفضيلة»
» المحكمة تنتهي من سماع أقوال الشاهد في محاكمة "ريهام سعيد"
» مكالمة لـ «السيسي» وراء خطاب «عباس» الأخير
» المسلم المعاصر يعيش حالة من العشوائية الفكرية والثقافية
» سجن «عهد التميمي» 8 أشهر بموجب «صفقة»
» محمد جبريل: لهذا السبب.. نستحق ما نحن فيه
» مقتل 16 طفلًا و3 نساء في قصف جوي على إدلب السورية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:38 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر