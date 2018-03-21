» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»

21 مارس 2018 - 09:49 م

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتفقا، خلال اجتماعهما أمس الثلاثاء، على ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الجانبين ناقشا "الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها لتخفيف صعوبة الوضع الإنساني، واتفقا على أن الحل السياسي للأزمة ضروري لتلبية احتياجات الشعب اليمني".

وأضاف البيان أن اللقاء، الذي عقد في أول أيام زيارة بن سلمان إلى واشنطن، تطرق إلى "التهديد الذي يمثله الحوثيون للمنطقة، بمساعدة الحرس الثوري الإيراني".

وأمس، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار يدعو لوقف دعم واشنطن العسكري للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية في اليمن.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014.

ويجري بن سلمان زيارة إلى الولايات المتحدة، تستمر أسبوعين، هي الأولى له منذ تعيينه وليًا للعهد، في يونيو 2017.