الباعة الجائلين يستغلون احتفالية محافظة القليوبية

في واقعة ملفتة للنظر داخل قاعة الاحتفالات باستاد بنها الرياضي، استغل الباعة الجائلين الاحتفالية التي نظمتها محافظة القليوبية، لتحفيز وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها ونواب رئيس الجامعة وعدد كبير من نواب البرلمان وعبدالمحسن سلامه نقيب الصحفيين وجيهان فؤاد مقرر المجلس القومي للمرأة والأحزاب السياسية والفنانين والإعلاميين ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة وطلاب الجامعة.
استغل الباعة الجائلين هذه الاحتفالية ودخلوا القاعة مستغلين المواطنين المشاركين في الاحتفالية، وقاموا بعرض بضائعهم من اعلام مصر وبيعها للمشاركين.
وقال احد البائعين انهم حضروا لهذا التجمع لترويج بضائعهم بيعها من اجل لقمة العيش.
واكد الباعة انهم يعرضون بضائعهم علي الحضور دون ارغام احد علي شرائها، واشار الي ان ثمن علم مصر الصغير ب 10 جنيه، والكبير ب 25 جنيه وانهم قاموا ببيع كمية كبيرة في هذه المناسبة.
واوضح الباعة ان احد المسئولين المنظمين للاحتفالية اخذ منه عدد كبير من الاعلام علي ان يدفع له ثمن تلك الاعلام لكنه اختفي بعد ذلك ولم يعصر عليه وظل يبحث عنه داخل قاعة الاحتفالات لكن دون جدوي، مؤكدا ان ذلك يعتبر له خسارة كبيرة لن تعوضه المبيعات التي حصل عليها من المواطنين الاخرين.