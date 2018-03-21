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أجهزة منزلية من أمن بني سويف لأسر المفرج عنهم

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

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مديرية أمن بنى سويف

المفرج عنهم

المساجين

اجهزة كهربائية

نظمت مديرية أمن بني سويف برئاسة اللواء جرير مصطفي ” مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف بالاشتراك مع إدارة شرطة الرعاية اللاحقة حفل خيري بمناسبة عيد الأم . شهد الحفل توزيع ” أجهزة كهربائية ومنزلية – بطاطين صوف وألحفة فايبر – كراتين مواد غذائية ” علي(80) من أسر المسجونين والمفرج عنهم حديثا من السجون . وصرح المقدم محمد نفادي رئيس قسم الرعاية اللاحقة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف بأن هناك مساعدات أخري منها توفير فرص عمل شريفة واستخراج رخص قيادة ومنح أكشاك للمفرج عنهم حديثا من السجون لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى كمواطنين صالحين وحتي لا يعود لمزاولة نشاطه الإجرامي مرة تانية . قال نفادي : بالنسبة للسيدات يتم فحص حالات الغارمات منهن بالتنسيق مع قطاع مصلحة السجون والعمل علي مساعدتهن بالتعاون مع الجمعيات الخيرية منها مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ونتيجة للجهود المبذولة تعد محافظة بني سويف الوحيدة علي مستوي الجمهورية التي لا يوجد بها سيدات غارمات في السجون . يأتي ذلك برعاية اللواء مجدي عبدالغفار ” وزير الداخلية ” والإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة التابعة لقطاع الأمن الاجتماعي بالوزارة التي تستهدف تحقيق الرعاية الاجتماعية لأسر المسجونين والمفرج عنهم حديثا من السجون، وتقدم لهم مساعدات نقدية وعينية .

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