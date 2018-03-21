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بالقليوبية

ختام فعاليات الحملة القومية لترشيد إستهلاك مياه الشرب

قبلي وبحري

حملة ترشيد المياه
حملة ترشيد المياه

علي إسماعيل

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تختتم مساء الخميس 22 مارس فعاليات الحملة القومية لترشيد إستهلاك مياه الشرب بحفل فني كبير بقصر ثقافة بنها و تكريم ممثلي الوزارات المشاركة بالحملة و القيادات التنفيذية بالمحافظة و الصحفيين و الإعلاميين ..
و كانت الحملة قد بدأت يوم الجمعة 16 مارس بمشاركة الأزهر الشريف و الأوقاف و الشباب و الرياضة و التربية و التعليم و البيئة و الثقافة بالقليوبية   تخللها قافلة مائية بحي أتريب بمدينة بنها قامت خلالها شركة مياه القليوبية بتوفير معامل متنقلة لتحليل المياه و عمل صيانة كاملة لشبكات المياه و الصرف الصحي و عمل إستقصاءات رأي للمواطنين عن الخدمات التي تقدمها شركة المياه و إستقبال شكاوي و إقتراحات المواطنين بمقر القافلة مع تبليغ قراءات العدادات و تحصيل الفواتير و عمل ورش تعليم مبادئ السباكة ... كما قامت الشركة بعمل توعية بالمساجد و الكنائس و المدارس و قصور الثقافة و مراكز الشباب ...
من جانبه أعرب المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية عن سعادته بالنجاح الكبير للقافلة و تجاوب المواطنين معها مؤكدا علي تنفيذ العديد من الحملات بمختلف قري و مدن المحافظة و قام بدعوة المواطنين لحضور الحفل الختامي بقصر ثقافة بنها .





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