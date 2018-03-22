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لهذا السبب بكت بسمة وهبة على الهواء

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لم تتمالك الاعلامية بسمة وهبه نفسها على الهواء مباشرة ، وبكت فور عرضها لمقطع فيديو خاص بشقيق أحد الشهداء وهو يحكي عن شقيقه الشهيد، قائلة:" فراق الاحبة صعب".

وانهارت الاعلامية حينما عرضت الفيديو عبر برنامجها  "هنا القاهرة"،  المذاع على قناة "القاهرة والناس" والذي تضمن كلمة لـ شقيق الشهيد شريف عمر، ووالدته، أثناء حديثهم عن الشهيد، حيث بكى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع الحضور، تأثرًا بحديثهم.

وبكت الإعلامية وخرجت إلى فاصل، واعتذرت عند عودتها، قائلة: الموقف مؤثر، وفراق الأحبة صعب جدًا".


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