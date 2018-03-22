الدنيا هتغرق مهما تلاعبنا وتحايلنا لتأجيل الغرق

22 مارس 2018 - 06:21 ص

انتقدت الكاتبة غادة شريف إعلان وزير المالية عن طرح أسهم 23 شركة في البورصة ، فيما اعتبره البعض اتجاهًا حكوميًا للخصخصة .



ونشرت "غادة" تدوينة للخبير الاقتصادي هاني توفيق يتحدث فيها عن خطورة خصخصة تلك الشركات ، وعلقت قائلة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "احنا بنستسهل البيع لأننا خايبين و علامنا على قدنا.. و جهلنا الشديد وقعنا فى ورطة قروض خليتنا عايزين فلوس سريعة بأى ثمن.. الجاهل دايما بيدارى على جهله بالغرور الشديد و التكبر على المتخصصين.. و آجلا او عاجلا الدنيا هتغرق مهما تلاعبنا و تحايلنا لتأجيل الغرق" حسب تعبيرها.



وكان "هاني توفيق" علق على الخبر قائلًا: ""بخصوص إعلان الحكومة اليوم طرح 23 شركة ناجحة للبيع فى البورصة ، قلنا 100 مرة أنه لامانع من الخصخصة، بل وأهلاً بها، فهى مصدر لخفض عجز الموازنة، وتخفيض الدين العام ، وتمويل التطوير والتوسعات، وتحسين كفاءة الإدارة، وتنشيط سوق المال ، ولكن الاستسهال بالخصخصة لسد عجز الموازنة عن طريق بيع شركات عملاقة و ناجحة ورابحة ، لهو أمر غاية فى الغرابة و قصر النظر !!! . طيب وحاتلاقوا ايه تبيعوه السنة الجاية واللى بعدها علشان برضه نسد عجز الموازنة ساعتها ؟".



وأضاف: "علمتنا التجربة أن هناك خصخصة مع الاحتفاظ بالملكية، وذلك عن طريق الإدارة مع المشاركة فى الأرباح ، وعن طريق الإيجار ( الفنادق ) ، وعن طريق حق الامتياز لفترات طويلة ( البترول) ... وإذا اردنا زيادة الحصيلة أكثر ، فليكن عن طريق طرح اسهم زيادة رأس المال فى البورصة ، وليس بيع أسهم قائمة" .. مضيفًا : "هذه الشركات اللى بنبيعها علشان نسد عجز الموازنة مش بتاعتنا ولا بتاعتكم ، ولكنها ملكاً للأجيال القادمة ......... أفتبيعون ما لا تملكون".