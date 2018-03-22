» شاهد .. نانسي عجرم تشارك في مقلب ضخم

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نانسي عجرم
نانسي عجرم

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نانسي عجرم

إم تي في

شاركت الفنانة "نانسي عجرم" في تنفيذ مقلب بأحد المحلات الكبرى ضمن برنامج ساخر على قناة "إم تي في" .

وعرض برنامج "منا وجر" مقلبا شاركت فيه عجرم، إذ دخلت على محل كبير للحلويات والقهوة، وبدأت بتلقي الأوامر المحرجة من مقدم البرنامج، بيار رباط.

ونفذت نانسي عجرم جميع طلبات رباط، بسؤالها العاملين في المتجر عن جودة ما يقدمونه من حلويات، وما إذا كانت غير صالحة للأكل.

كما طالبتهم بتخفيض السعر لها، وأقدمت على أكل طعام من المعروض للبيع، وهو ما عرضها للحرج.

نانسي عجرم، في نهاية الفيديو، طلبت من العاملين والعاملات في المتجر الاطلاع على الكاميرا الخفية التي نصبت بالتعاون مع برنامج "منا وجر".

وفي سياق متصل، قالت نانسي عجرم إنها تفضل برنامج "the voice kids"، على برنامج "arab idol"، علما أنها شاركت في البرنامجين، اللذين يعرضان على شاشة "إم بي سي"، بصفة عضو في لجنة التحكيم.


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