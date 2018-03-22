» مؤسس واتساب يطالب بحذف "فيس بوك"

22 مارس 2018 - 08:18 ص

انضم برايان أكتون، مؤسس واتساب ، إلى الحملة التي تطالب بضرورة حذف "فيس بوك" بعد فضيحة انتهاك الخصوصية ، قائلًا: "حان الوقت لحذف فيس بوك" .



واستحوذت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" على شركة أكتون، الشهيرة، واتساب، عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وتتنامى حركة "حذف فيسبوك" على نحو مطرد على #الإنترنت، بسبب فضيحة حصول شركة "كامبريدج أناليتيكا" على معلومات عن 50 مليون مستخدم لـ "فيسبوك" دون علمهم. وفقدت الشبكة الشهيرة أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذا الأسبوع، نقلاً عن موقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وغادر أكتون شركة #فيسبوك في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وأعلن مؤخراً عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في تطبيق آمن للتراسل اسمه Signal.

وقبيل هجوم مؤسس "واتساب" على "فيسبوك"، قال المستثمر البارز في مجال التكنولوجيا، روجر #ماكنامي، وهو من أوائل المستثمرين في الشبكة الاجتماعية، إن "فيسبوك" تواجه أزمة ثقة يمكن أن تدمرها.

وقد لا يكون خيار حذف "فيسبوك" صالحا للكثيرين، لأن هذه الخطوة تستلزم أيضا حذف التطبيقات الشهيرة الأخرى التي تمتلكها "فيسبوك" مثل #واتساب" و#إنستغرام.