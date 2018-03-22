  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:38 ص
بحث متقدم
أمير قطر

قطر تضع ولاية سيناء على قوائم الإرهاب

غادة شريف

الدنيا هتغرق مهما تلاعبنا وتحايلنا لتأجيل الغرق

فرحات

مع احترامي لمقام الرئيس .. لكن هذه مشكلة تصريحاته

بسمة وهبة

لهذا السبب بكت بسمة وهبة على الهواء

السيسي

الأم المثالية بكفر الشيخ:"قولت للسيسي هات بوسة"

تعرف علي الرسالة الأخيرة لـ"ريهام سعيد" قبل حبسها

أول تعليق لريهام سعيد بعد البراءة:"مكنتش مصدقة"

ريهام سعيد

براءة ريهام سعيد و4 من فريق عملها في تهمة خطف أطفال

موسي مصطفي موسي

منافس السيسي: "الرئيس قدوتي"

الفريق سامي عنان

غدًا.. أولى جلسات محاكمة «عنان»

السيسي والبشير

هل وافقت القاهرة على إدارة مشتركة لـ«حلايب»؟

مؤسس واتساب يطالب بحذف "فيس بوك"

الصفحة الأخيرة

مؤسس واتساب
مؤسس واتساب

متابعات

أخبار متعلقة
#

اعترافات خطيرة لمؤسس فيس بوك‎

#

مؤسس "واتس آب" يحذر من استخدام "فيس بوك"

#

مؤسس "واتس آب" يطالب المستخدمين بحذف "فيس بوك"

#

تحطيم مدرسة بسبب احتفال عيد الأم

فيس بوك

برايان أكتون

انضم برايان أكتون، مؤسس واتساب ، إلى الحملة التي تطالب بضرورة حذف "فيس بوك" بعد فضيحة انتهاك الخصوصية ، قائلًا: "حان الوقت لحذف فيس بوك" .

واستحوذت الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" على شركة أكتون، الشهيرة، واتساب، عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

وتتنامى حركة "حذف فيسبوك" على نحو مطرد على #الإنترنت، بسبب فضيحة حصول شركة "كامبريدج أناليتيكا" على معلومات عن 50 مليون مستخدم لـ "فيسبوك" دون علمهم. وفقدت الشبكة الشهيرة أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذا الأسبوع، نقلاً عن موقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وغادر أكتون شركة #فيسبوك في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وأعلن مؤخراً عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في تطبيق آمن للتراسل اسمه Signal.

وقبيل هجوم مؤسس "واتساب" على "فيسبوك"، قال المستثمر البارز في مجال التكنولوجيا، روجر #ماكنامي، وهو من أوائل المستثمرين في الشبكة الاجتماعية، إن "فيسبوك" تواجه أزمة ثقة يمكن أن تدمرها.

وقد لا يكون خيار حذف "فيسبوك" صالحا للكثيرين، لأن هذه الخطوة تستلزم أيضا حذف التطبيقات الشهيرة الأخرى التي تمتلكها "فيسبوك" مثل #واتساب" و#إنستغرام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» عاهل المغرب يشيد بإقامة منطقة تجارة حرة بأفريقيا
» مؤسس واتساب يطالب بحذف "فيس بوك"
» شاهد .. نانسي عجرم تشارك في مقلب ضخم
» اعترافات خطيرة لمؤسس فيس بوك‎
» الموساد: عملاؤنا بسوريا كشفوا لنا المفاعل النووي فقصفناه
» حماس تحدد شخصية المتورط بتفجير رئيس الوزراء‎
» بالصور .. مهزلة استغلال شركة عقارات لأسر الشهداء
» أديب لـ ريهام سعيد: يارب تكون أخر الأحزان
» «ترامب» و«بن سلمان» يتفقان على حل الأزمة اليمنية «سياسيًا»
» بالوثائق.. «القذافي» مول حملة رئيس فرنسا الأسبق الانتخابية
» «سجون بلا غارمات» مبادرة لضباط الشرطة ببني سويف

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر