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جامعة بني سويف الأولى محليًا والعاشرة عربيًا في تصنيف التايمز

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صدى البلد

مريم

رصد تقرير تصنيف التايمز للتعليم العالي التجريبي الإقليمي لأفضل جامعات العالم، حصول جامعة بنى سويف على الجامعة المركز الأول على الجامعات المصرية، والمركز العاشر عربيًا في تصنيف التايمز للجامعات.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف أن الترتيب جاء رغم أن الجامعة لا يتجاوز عمرها العشر سنوات، بعد استقلالها عن جامعة القاهرة حديثا مشيرًا إلى أنه بدأ العمل الفعلي في مجال البحث العلمي منذ عام 2011 ما يجعل هذا التصنيف يعد بمثابة حافزً على الاستمرار في دعم منظومة البحث العلمي والأبحاث العلمية والاستزادة من فتح قنوات تعاون علمية مع جامعات إقليمية حتى يرتقي البحث العلمي في الجامعة لأعلى مستوى.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف إلى أن التقرير يعتبر من أكثر التقارير العالمية مصداقية وأكاديمية في ترتيبه لأفضل الجامعات المرموقة بشكل سنوي، ويعتمد هذا التصنيف بدرجة كبيرة على جودة الأبحاث وليس الكم وعدد الاستشهاد بها مستعينة بمعايير حديثة مستمدة من أداة حديثة تُسمى الـ SciVal.

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