الدولار يسجل 17.67 والريال السعودي 4.71 جنيه

22 مارس 2018 - 09:07 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22 مارس في البنوك.

وسجل الدولار الأمريكي 17.5814 جنيه للشراء، و17.6786 جنيه للبيع، واليورو 21.5847 جنيه للشراء، و21.7058جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 24.7019 جنيه للشراء، و24.8455 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية سجل سعر صرف الريال السعودي 4.6877 جنيه للشراء، و4.7140 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.7865 جنيه للشراء، و4.8131 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 58.6027 جنيه للشراء، و58.9641 جنيه للبيع.

وبلغ 100 الين الياباني 16.5487 جنيه للشراء، و16.6450 جنيه للبيع.

وأكد مصرفيون، أن أسعار العملات في السوق السوداء، يختلف من مكان لآخر، حسب سياسة العرض والطلب.