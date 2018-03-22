سلامة يدعو رجال الأعمال لمساعدة الدولة فى التعليم والصحة

22 مارس 2018 - 09:23 ص

طالب عبد الناصر سلامة, الكاتب الصحفى, رجال الأعمال أن يتبنوا تقديم المساعدات بكل أشكالها, كلُ فى مجال تخصصه لأبناء المجتمع لأن هذه المبادرات ترفع عن كاهل الدولة الكثير من العناء والجهد والمال، سوف تنهض بالمجتمع، سوف تسد الكثير من حاجات الشباب والمتفوقين منهم بشكل خاص.

وأضاف سلامة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "دعوة إلى رجال الأعمال", قائلاً: "هذا مشروع قومى حقيقى، إذا استطعنا الاستفادة منه وتنظيمه بما يليق بحجم مصر، أمام مشروع القرن الحقيقى إن نحن أحسَنّا استخدامه، ليتكفل كل مَن يستطيع بما يستطيع، بدءًا من كفالة اليتامى، مرورًا بكفالة عدد من الخريجين، وحتى كفالة مشروعات قرية بأكملها ".

وتابع: "القضية هنا أو المهمة لا تتعلق بأفراد فقط، هى أيضاً مهمة المؤسسات الاقتصادية كافة، لتعلن كل مؤسسة عن نيتها فى هذا المجال، لتتكفل كل منها بما تراه، لتكن البداية بالتعليم الذى هو أساس نهضة الأمم، النهوض بمنظومة التعليم فى مصر، والتى يبدو أن الدولة لا تعيرها الاهتمام الكافى حتى الآن، لتكن البداية أيضاً بمنظومة الصحة بالتوازى".