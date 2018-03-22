  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:57 م
بحث متقدم
احمد ماهر

"ماهر : ظهور داعش جاء لغزو أمريكا للعراق

السعيد

جمهور الأهلي يهاجم "السعيد" في سويسرا

نبيل الحلفاوي

هجوم علي " الحلفاوي" بسبب مقارنة السيسي بمانديلا

ن

"حمزة" يوجه رسالة إلي والدة "صلاح"

سعاد الخولي وهشام عبد الباسط

قرار جمهوري بإعفاء " الخولي وعبد الباسط"

صلاح

إغراءات بالجملة لليفربول من الريال لضم "صلاح"

الإعلامية بسمة وهبة

سر بكاء بسمة وهبة وخروجها لفاصل

السيسي وموسى مصطفى

السيسي يواجه منافسا افتراضيا

مصطفى ضحية الاعتداء العنصري ببريطانيا

شاهد.. مفاجأة جديدة في وفاة الطالبة مريم

جامعة هارفارد

الإخوان تلقوا تمويلات من ألمانيا

الأسبوع المقبل..

"الزيني": الرئيس سيفتتح أكبر مصنع أسمنت في العالم

آخر الأخبار

الزيني
الزيني

منار شديد

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تستعد للسيطرة على العالم بطريقة غير متوقعة

#

هذا ما علينا فعله ليتعاطف العالم مع قضيتنا

#

«البشير»: متعلقون بتركيا لأنها آخر دولة خلافة إسلامية

#

إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمصر

أكبر مصنع أسمنت في العالم

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة البناء بالغرف التجارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفتتح أكبر مصنع أسمنت في العالم  على حد قوله، خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح "الزيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هذا المصنع مملوك لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتصل إنتاجيته إلى 40 ألف طن في اليوم، وهذا سيغذي السوق ويقضي على الاحتكار ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وشدد رئيس شعبة  البناء بالغرف التجارية على أن أزمة الأسمنت ستنتهي تماما خلال أسابيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل 651 جنيهًا
» الورد والخضرة والابتسامة بشرة خير للوالدة المتوفاة
» إسرائيلية تصفع شرطيا تضامنا مع "التميمي"
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» مطرب إسرائيلي يغطي عينه لكي لا يرى النساء
» عاهل المغرب يشيد بإقامة منطقة تجارة حرة بأفريقيا
» مؤسس واتساب يطالب بحذف "فيس بوك"
» شاهد .. نانسي عجرم تشارك في مقلب ضخم
» اعترافات خطيرة لمؤسس فيس بوك‎
» الموساد: عملاؤنا بسوريا كشفوا لنا المفاعل النووي فقصفناه
» حماس تحدد شخصية المتورط بتفجير رئيس الوزراء‎

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر