"الزيني": الرئيس سيفتتح أكبر مصنع أسمنت في العالم

22 مارس 2018 - 09:23 ص

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة البناء بالغرف التجارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيفتتح أكبر مصنع أسمنت في العالم على حد قوله، خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح "الزيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عالم بلا حدود"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هذا المصنع مملوك لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتصل إنتاجيته إلى 40 ألف طن في اليوم، وهذا سيغذي السوق ويقضي على الاحتكار ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وشدد رئيس شعبة البناء بالغرف التجارية على أن أزمة الأسمنت ستنتهي تماما خلال أسابيع.