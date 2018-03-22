الزمر : البشري فاجأني بهذا الأمرعن الإخوان

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قال طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق إنه تعوّد أثناء سنوات الثورة أن يسأل شيخ القضاة والمفكرين المستشار طارق البشري فيما يستجد على الساحة التشريعية والدستورية ، خاصة أنها كانت مدخلا لكثير من الجدل في مسار ثورة يناير ، بحسب قوله.

وأضاف علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما زلت أذكر أنه فاجأني مرة ، وهو يسألني مستنكرا: لماذا لا يسأل الاخوان مثلكم في هذه القضايا الهامة؟!

وتعجب الزمر من سؤاله قائلا: كنت أتصور أنهم يستشيرونه في كل ذلك فقلت له: الحقيقة أنهم أولى منا بالسؤال فنحن نسأل لكي نبصر الشارع ، بينما هم يجب أن يسألوا لأنهم في صدارة الدولة ومسئولية الحكم .


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