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هدية من القلعة الحمراء لوالدة الراحل محمد عبد الوهاب

الرياضة

محمد عبدالوهاب
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النادي الاهلي

سيد عبدالحفيظ

القلعة الحمراء

محمود الخطيب

محمد عبدالوهاب

قدم مسئولو النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب هدية عيد الأم لوالدة الراحل محمد عبد الوهاب، وفقًا لما أعلنه الإعلامي إسلام الشاطر.

وأوضح أن مدير الكرة بالقلعة الحمراء سيد عبد الحفيظ زار والدة الراحل "عبد الوهاب" وأهداها الهدية الخاصة بالنيابة عن جميع لاعبى ومسئولي النادي الأهلي.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "إكسترا تايم" المذاع على قناة إكسترا نيوز أن والدة الراحل علقت على هذه اللفتة الرائعة بقولها إنها تحب سيد عبد الحفيظ كونه شخصًا طيبًا ومحترمًا.
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