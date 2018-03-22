على إبراهيم: ماذا يستفيد الرئيس من لافتات التأييد؟

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الحكومة

الشعب

مؤتمرات

الدعاية الانتخابية

محمدعلى ابراهيم

انتقد محمد على إبراهيم, الكاتب الصحفى, أساليب الدعاية الانتخابية  التى  يمارسها البعض فى تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية الحالية, وذلك  من خلال  تطوع أصحاب المحال  والشركات  بعمل  لافتات انتخابية  تشوه منظر  الشوارع أكثر من أنها  خدمة الرئيس, مشيرًا إلى أن إنجازات الرئيس معروفة ويتحدث في مؤتمرات الشباب، وفى كل مشروع يفتتحه يتكلم عما يريده لهذا الشعب.

 وأضاف إبراهيم خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "مصر لافتة انتخابية", أن  المصريين يدركون أن  هناك أغراضًا لقنوات  جماعة الإخوان باتت واضحة فى تشويه ما يحدث، لكن ما الذي سيستفيده الرئيس من اللافتات؟!, المفهوم أنها تعبير عن الحب أو هكذا يتصور بعض المسئولين, فالأجدى والأفضل للرئيس أن يعقد نواب البرلمان مؤتمرات شعبية جماهيرية في دوائرهم يشرحون فيها للشعب فكر وتخطيط الرئيس في ولايته الثانية ويردون على استفسارات المواطنين الأنفع أن يحضر وزراء الخدمات هذه المؤتمرات يشرحون للبسطاء إجراءات الفترة الثانية وإنهاء معاناة المواطنين في أسعار بعض السلع وضبط مستوى الخدمات.

وتابع قائلا: "هذه المؤتمرات أهم آلاف المرات من دعايات انتخابية أو استعراضات لمحبة الرئيس في شارع واحد  المفروض أن الرئيس يوجه مساعديه وحكومته إلى الأسس التي ستكون عليها فترته الثانية، هذا الشرح هو الجسر القوى الذي يربط الرئيس بالشعب، هو المؤشر الحقيقى لنجاح الحكومة".

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