بالفيديو.. تحذيرات من الطقس بدءًا من السبت المقبل

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تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الـ48 ساعة المقبلة، بينما تبدأ في الانخفاض مجددًا السبت المقبل.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية تشهد ارتفاعًا فى درجة الحرارة لمدة 48 ساعة، بينما تبدأ فى الانخفاض من يوم السبت المقبل لتتراوح ما بين 10 إلى 15 درجة على بعض المناطق.

وأوضح "عبد العال"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون لايف" أن هذا الطقس هو بداية فصل الربيع وسماته موجات حرارية شديدة الحرارة ونشاط للرياح.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال اليوم وغد يصاحبه نشاط للرياح يصل لحد العاصفة ويبلغ ذروته غداً الجمعة.
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