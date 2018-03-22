خناقة بين "نافعة" و"مغرد" بسبب تغريدة عن "السيسى"

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دخل الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، فى مشادة كلامية مع أحد المتابعين له على حسابه بـ"تويتر"، بعد تغريدة كتبها الأول عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال أحد المغردين لنافعة ويدعى إبراهيم محمد: "مش قادر أتخيل إنك أنت د.حسن اللي كنا بنقعد نستفيد من آرائه وتحليله السياسي بس أنت اللي بهدلت نفسك، متبني وجهة نظر واحدة علي طول، مع إنك عارف أنها غلط، لمجرد أنك قابض عايز تحلل القرشين".

فيما رد "نافعة" بقولة، "أنا مش زعلان منك خالص والله أنت صعبان عليا وأسال الله أن يهديك إلى طريق الصواب وأن تعثر على ضميرك المفقود".

وكان نافعة قد وجه الشكر للرئيس السيسي بسبب حرصه علي السماح للمرشح الرئاسي "موسي مصطفي موسي" بالمشاركة أمامه في الانتخابات.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "بالأمس أقسم الرئيس أنه كان يتمنى أن ترشح أمامه عشرة من أفاضل الناس".

وتابع: "ومنذ أسابيع أقسم أنه لن يسمح لفاسد بالاقتراب من كرسي الحكم فاعترف دون أن يقصد بأنه يتحكم في اختيار المرشحين".

وأردف في تدوينته: "نشكر السيد الرئيس على حرصه على السماح للأفاضل فقط من أمثال موسى بالترشح أمامه".






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