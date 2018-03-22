تفاصيل المكالمة الأخيرة بين عمرو سليمان و"البدوى"

22 مارس 2018 - 10:00 ص

كشف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، تفاصيل آخر مكالمة دارت بينه وبين رئيس جهاز المخابرات المصرية عمرو سليمان ليلة 25 يناير، بعد المؤتمر الذي عقده لعرض مطالب الحزب.

وقال "البدوي" في لقاء ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، إن عمر سليمان قال له: "خليك عارف إن أنت كده بتحرق البلد، وتحمل المسئولية"، لافتا إلي أنه عرض على أعضاء الوفد تحمل المسئولية معه، خشية تجميد الحزب، فوافقوا.

وكشف عن نه جمعه لقاء آخر مع سليمان، حيث قال لهم لا تضغطوا على الرئيس أكثر من ذلك، وإلا لن يسلم السلطة لي وسيسلمها للقوات المسلحة.