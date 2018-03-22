هدف النظام من وراء الانتخابات الرئاسية

22 مارس 2018 - 10:02 ص

زعم مسئول بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن النظام الحالي أشرف على حملة قمع للمعارضة لم يسبق لها مثيل في مصر ويبدو أن الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل ستبقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة لمدى طويلة.

وذكر موقع "رويترز" في نسخته الإنجليزية، أن من المتوقع أن يفوز الرئيس "السيسي" في الانتخابات التي ستجرى في 26 مارس المقبل بفارق كبير، نظرًا لانسحاب جميع مرشحي المعارضة من السباق الانتخابي، بينما المنافس الوحيد للرئيس هو أحد المؤيدين له.

وفي السياق ذاته، قال عمرو مجدي، الناشط الحقوقي، لـ"رويترز" إن "الحكومة اعتقلت المنافسين المحتملين أو أرهبتهم للخروج من السباق الانتخابي".

وأضاف: "نرى الحكومة سوف تقوم بإدخال تعديلات دستورية لإلغاء مدة الحكم"، على حد قوله.

بينما يقول المؤيدون إنه في عهد الرئيس "السيسي" تحسن الوضع الأمني منذ عام 2013، وتراجعت الهجمات الإرهابية في سيناء لحد ما.

وفي المقابل، يزعم منتقدو النظام أن شعبية الرئيس "السيسي" تضررت بسبب الإصلاحات التقشفية وقمع الخصوم السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة.

وقال"مجدي" إن "ما تعيشه البلاد حاليًا هو أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة".

ومن جهته، نوه الناشط الحقوقي، عمرو مجدي، بأن هناك زيادة كبيرة في أحكام الإعدام منذ عام 2015، حيث يتم الآن إغلاق القضايا الناشئة عن نهاية فترة حكم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، فمنذ ديسمبر ، تم إعدام 28 شخصًا.