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إيهاب جلال يصدم جماهير الزمالك

الرياضة

ايهاب جلال
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عبر إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الزمالك، عن حزنه الشديد بعد خسارة الفريق أمام ديتشا الإثيوبي في بطولة الكونفدرالية بدراسة جادة للرحيل عن القلعة البيضاء حال خسارة كأس مصر.

وتحدث إيهاب جلال مع بعض المقربين منه عقب الخسارة المفاجئة أمام بطل إثيوبيا، مؤكدًا حزنه الشديد بعد توديع الكونفدرالية وعدم توقعه هذا السيناريو نهائيًا، لكنه فوجئ بأحداث اللقاء، مشددًا على رحيله من تلقاء نفسه وتقديم استقالته حال عدم حصد لقب كأس مصر بعد التأهل لدور الثمانية لملاقاة الإنتاج الحربى.

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