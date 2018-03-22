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تراجع إيرادات قناة السويس لـ435.8 مليون دولار

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تراجع إيرادات قناة السويس إلى 462.7 مليون دولار

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احمد سعد الدين

أفاد بيان حكومي اليوم الخميس، الموافق 22 مارس، بأن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت إلى 435.8 مليون دولار في فبرايرمن 451.9 مليون دولار في ينايروتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار، وفقا لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.


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