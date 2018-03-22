ليفربول: صلاح ليس للبيع مهما عرضوا من أموال ‎

22 مارس 2018 - 10:08 ص

أكد نادي ليفربول الإنجليزي أنه لن يوافق على أي عروض لبيع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق، حتى لو تلقى عرضًا قياسيًا يجعله أغلى لاعب كرة قدم في العالم.

ويسعى ليفربول للحفاظ على هدافه الأول هذا الموسم، من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وسجل صلاح 36 هدفا مع ليفربول في كل البطولات خلال الموسم الحالي، بعد انتقاله للنادي الإنجليزي قادمًا من روما الإيطالي مقابل 36.9 مليون جنيه استرليني.

وارتفعت القيمة السوقية لصلاح، بفضل أدائه الرائع وأهدافه الحاسمة، كثيرا وأصبح يُصنف ضمن فئة الأفضل في العالم إلى جانب لاعبين بارزين مثل ليونيل ميسي ونيمار.