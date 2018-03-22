» إسرائيلية تصفع شرطيا تضامنا مع "التميمي"

22 مارس 2018 - 10:19 ص

قامت متضامنة إسرائيلية مع عهد التميمي، بصفع أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية، أثناء جلسة المحاكمة التي عقدت لعهد ووالدتها، أمس الأربعاء، في محكمة عوفر العسكرية، غربي رام الله.

وأكد باسم التميمي والد عهد أن المتضامنة الإسرائيلية "إفعات" المعروفة بدعمها للمقاومة السلمية ضد الاحتلال، صفعت شرطيا خلال المحكمة، " لتقول للعالم بأنها لن تعاقب على ذلك، وربما تحبس يوما أو أقل" ، بحسب الأناضول.

وأوضح أن " المتضامنة أرادت بذلك إيصال رسالة للمجتمع الدولي بحجم العنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين" ، لافتا إلي أنه لا يعلم إذا كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت المتضامنة إفعات أم لا.

يذكر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت التميمي ووالدتها في 19 ديسمبر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها، وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح.