إنشاء مزرعة لتربية المواشي على مساحة 100 فدان بالخانكة

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اجتماعًا فريق من مؤسسة أرض الخير برئاسة المهندس محمود قنديل لدراسة إنشاء مزرعة لتربية المواشي على مساحة 100 فدان بالجبل الأصفر بالخانكة وذلك في إطار حرص المحافظة على العمل لسد فجوة استيراد اللحوم من الخارج من خلال تنمية الثروة الحيوانية وتوفير فرص عمل للشباب.

ويستهدف المشروع تربية عدد 10 ألف رأس ماشية خلال 6 أشهر حيث يوفر المشروع 500 فرصة عمل ويصل صافي الربح إلى 27 ألف جنيه للفرد الواحد خلال 6 أشهر فقط وتقوم المؤسسة بعمل دورات تدريبية للشباب المتقدمين للمشروع لتدريبهم على تربية المواشي لخلق نموذج رجل أعمال صغير، يتمكن من إدارة مشروع إنتاج حيوانى، طبقا لأحدث الأساليب العلمية كما تم تطبيق هذه التقنية وحققت نجاحًا مذهلاً بالاشتراك مع عدة بنوك على كيفية التعامل وإدارة مزارع تسمين المواشى، نظريًا وعلميًا.

ومن جانبه أعطى عشماوي تعليماته لرئيس المدينة برفع إحداثيات مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشروع وسرعة إنهاء الإجراءات لعرض المشروع على وزير الزراعة للبدء في تنفيذه في أقرب وقت ممكن.