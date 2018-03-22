سلفى: إقبال الناخبين لن يؤثر على صورة مصر خارجيا

22 مارس 2018 - 10:43 ص

قال سامح عبد الحميد, الداعية السلفى, إن الموضوع الأكثر أهمية لدى المجتمعات الدولية تجاه مصر فى الانتخابات الرئاسية, هو مدى سلامة التعامل الدستورى والقانونى مع إجراءات الانتخابات في الداخل, مشيرًا إلى أن الحديث عن نسب إقبال الناخبين على لجان الاقتراع ليس أهمية بهذا الأمر.

وأوضح عبد الحميد خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "غير صحيح أن نسبة حضور الناخبين للتصويت تُؤثر على تعامل المجتمع الدولي مع أي رئيس، ما يهم المجتمع الدولي هو سلامة الإجراءات الدستورية والقانونية، وأن يتأكد المراقبون الدوليون أن الانتخابات في مسارها الصحيح دون خروقات وتزوير".

وتابع الداعية السلفى متسائلاً: "هل نستطيع أن نعرف الفرق المادي أو المعنوي في تعامل المجتمع الدولي معنا إذا كانت نسبة الناخبين ضئيلة أو كبيرة..؟، وما هى المكاسب التي سنحصل عليها، أو الخسائر التي ستلحق بنا..".

واستكمل مرددًا: "المجتمع الدولي ينقسم لدول محورية مهمة، ودول لا وزن لها، ودول بين بين، فأما الدول المحورية مثل أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا مثلا ؛ فيربطنا بها مصالح عميقة الجذور، لا تؤثر فيها نسبة، ولا تزيد علاقاتنا بهم إذا كانت نسبة التصويت عالية، ولا تتقلص علاقاتنا بهم إذا كانت نسبة التصويت ضئيلة.. وما عدا ذلك من الدول فلا يُؤثر فينا رأيهم في انتخاباتنا".