محافظ القليوبية يشارك فى إعداد خطة التنمية المستدامة 2018/2019

شارك اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية في أعمال الجلسة النقاشية لإعداد خطة التنمية المستدامة 2018/2019 بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين حيث تم استعراض ربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدى بالتوازى مع ما يتم لتحديث وتطوير رؤية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030 .

وفى هذا السياق تم استعراض سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظات وكيفية تفعيل تطبيق اللامركزية بشكل تدريجى

وقد تم خلال الاجتماع استعراض سبل تطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرًا لدورها الكبير في دفع عجلة التنمية المستدامة اذ تقوم وزارة التخطيط حاليًا باطلاق مبادرة رواد 2030 لنشر ثقافة ريادة الاعمال

وفى سياق متصل تم بحث سبل تعزيز البنية الأساسية ودعم المشاركة داخل المحافظات بين المحليات وكيفية توزيع النمو على القطاعات وتقليل معدل البطالة