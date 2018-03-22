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"عبد الماجد" يكشف تفاصيل أول لقاء بين "السادات" و"الجماعة"

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عاصم عبد الماجد
عاصم عبد الماجد

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مصر

السادات

الإسلاميين

ابو الفتوح

عاصم عبد الماجد

قال عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن أول لقاء جمع بين الرئيس السادات والجماعة، كانت تلك المشادة الكلامية بينه وبين عبد المنعم أبو الفتوح في مطلع عام 1977.

وأضاف "عبد الماجد" في تدوينة له على "فيس بوك"، أن آخر لقاء كان بينه وبين خالد الإسلامبولي في منصة العرض العسكري، وهو اللقاء الذي استمر أقل من دقيقة وخرج منه (السادات) قتيلا".

وتابع، "وبين الواقعتين 5 أعوام، من المعارضة القوية لسياسات (السادات) سواء في استقباله شاه إيران أو عقد معاهدة كامب ديفيد أو السماح بالفساد أو تعطيل شرع الله، وهي مواجهات سقط فيها منا شهداء وجرحى وقطعت فيها أطراف واعتقل فيها شباب وقيادات".

واختتم تدوينه بقولة، "ثم يأتي اليساري محمد حسنين هيكل ليقول إن الجماعة الإسلامية صنعها السادات، فيصدقه بعض التابعين

وتفاعل معه النشطاء فقال محمد نبيل: "سيبك يا شيخنا من التاريخ وأقوالهم كلنا عارفين مين اللي كتبه كلمنا عن واقع مر الأمة عايشه فيه وأرجوك بعيد عن التنظير كلمونا عن حلول علي أرض الواقع وإلا والله لأختصمكم جميعا أمام الله يوم القيامة".

وأضاف آخر: "يا عاصم الدكتور محمود جامع الصديق المقرب من السادات يروى في مذكراته أن السادات بالفعل كانت لديه خطة لتمويل إنشاء كيانات عميلة للنظام ترفع شعار الإسلامي السياسي داخل الجامعات ولكنها كلها فشلت وماتت وانصرف عنها الطلاب لعلمهم بولائنا الحقيقي لأجهزة الدولة !.

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