» الورد والخضرة والابتسامة بشرة خير للوالدة المتوفاة

22 مارس 2018 - 10:49 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدتي توفيت يوم 2017/12/24م. ورأيت أنها وسط خضرة وورد ومبتسمة. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤيا الوالدة خير لك وزوال هم وفرج وشفاء من مرض وخروج من ضيق. وكونها وسط خضرة وورد ومبتسمة فهذا دليل على حسن حالها فى الأخرة وحسن مستقرها عند الله وحسن الثواب لها وأنها من أهل الجنة لقوله تعالى:(فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) آل عمران 170 ، وقوله تعالى: ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ) عبس 38 : 39.

والرؤيا تبشر بحسن مستقرها خاصة أنها سعيدة. فيبدو أنها ماتت على حسن حال وختم الله لها بحسن الخاتمة والخير وأدخلها الجنة أدعو الله لها ذلك. والله أعلم . وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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