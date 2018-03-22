  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:03 م
بحث متقدم
ارشفية

منع دبلوماسي أمريكي من دخول مصر

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل عن رفع التذاكر: "كله في مصلحتكم"

مرتضي منصور

رد قاسى من "مرتضى" على ممدوح عباس

صلاح

"إسرائيلي" يعرقل انتقال "صلاح" إلى "الريال"

ايهاب جلال

إيهاب جلال يصدم جماهير الزمالك

الزمر أثناء المحاكمة

هذا ما فعله الزمر " ليلة اغتيال السادات"

نجاد البرعي للحكومة: لماذا تغلقون المكتبات؟

"البرعي" عرض علىَّ منصب مهم بـ "الداخلية"

السعيد

جمهور الأهلي يهاجم "السعيد" في سويسرا

صورة الخبر

مباريات "الأهلي" تحظى باهتمام يفوق "الرئاسية"

عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإنشاء جامعة فرنسية في مصر

حبس شبكة ابتزاز الشواذ جنسيًا في القليوبية

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

الطلاب الموهوبون فى القليوبية يرفعون شعار انزل وشارك

#

ضبط مشروبات غازية فاسدة في القليوبية

#

إصابة 3 في حادث تصادم على طريق «مصر إسكندرية الزراعي»

#

حبس طالبة بكلية التربية الرياضية لتزعمها «شبكة دعارة»

وزيرة الاستثمار

هالة السعيد

الرئيس عبد التاح السيسي

أمر المستشار محمود الديب رئيس نيابة الخصوص بحبس 4 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهم باستدراج بعض الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بحجة ممارسة الشذوذ داخل شقة أحدهم وتصويرهم وابتزازهم بمقاطع الفيديو للحصول منهم على مبالغ مالية.
وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم الخصوص يفيد بتلقيه بلاغًا من حارس عقار عن قيام 4 أشخاص باستدراج عدد من الشباب لممارسة الشذوذ داخل شقة بالعقار.

أكدت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث القسم صحة البلاغ وتبين أن المتهمين، هم كل من "إيهاب. م"، و"أحمد. ع"، و"هشام.ع"، و"عبدالوهاب. ا"، يقومون باستدراج بعض الشباب الشواذ جنسيا عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى شقة أحدهم بمنطقة الخصوص ويقومون بتصويرهم أثناء ممارسة الشذوذ، وبعد ذلك يهددون ضحاياهم بنشر تلك الفيديوهات حتى يحصلوا منهم على مبالغ مالية مقابل عدم فضحهم.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

 تحرر عن ذلك المحضر رقم 4641 لسنة 2018 ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ساركوزيه في مصيدة فساد القذافي ورجاله

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الديمقراطية الخيالية !

طه خليفة

(عبد الغفار شكر: قلقان جدًا على حقوق الفقراء فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مباراة "صلاح" و"الدون" تستحق المشاهدة
» الأرصاد تزف بشري سارة عن الطقس بشهر رمضان
» شاهد.. استعدادات البرتغال للقاء الفراعنة
» فضيحة الغوطة تلاحق بشار
» بالفيديو.. ثعبان كهربائي يصعق كلبا
» "شوبير" لـ ريهام سعيد: "ربنا ما يكتب السجن على حد"
» 5 مشاهد تليفزيونية تدين "دومة" في أحداث مجلس الوزراء
» أول من هتف "عظمة على عظمة يا ست"..تعرف علي القصة؟
» تأجير شقة لـ 20 ألف أجنبي..أزمة جديدة تضرب روسيا
» حماس تعتقل المتهم الرئيسي في اغتيال الحمد الله
» كاتبة كويتية: "صلاح" صانع البهجة للعرب

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • مغرب

    06:12 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر