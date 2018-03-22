حبس شبكة ابتزاز الشواذ جنسيًا في القليوبية

أمر المستشار محمود الديب رئيس نيابة الخصوص بحبس 4 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهم باستدراج بعض الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بحجة ممارسة الشذوذ داخل شقة أحدهم وتصويرهم وابتزازهم بمقاطع الفيديو للحصول منهم على مبالغ مالية.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم الخصوص يفيد بتلقيه بلاغًا من حارس عقار عن قيام 4 أشخاص باستدراج عدد من الشباب لممارسة الشذوذ داخل شقة بالعقار.



أكدت تحريات المباحث برئاسة الرائد محمد عبد الله رئيس مباحث القسم صحة البلاغ وتبين أن المتهمين، هم كل من "إيهاب. م"، و"أحمد. ع"، و"هشام.ع"، و"عبدالوهاب. ا"، يقومون باستدراج بعض الشباب الشواذ جنسيا عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى شقة أحدهم بمنطقة الخصوص ويقومون بتصويرهم أثناء ممارسة الشذوذ، وبعد ذلك يهددون ضحاياهم بنشر تلك الفيديوهات حتى يحصلوا منهم على مبالغ مالية مقابل عدم فضحهم.



وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 4641 لسنة 2018 ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.