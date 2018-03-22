"المونيتور": 3 مرشحين لخلافة محمود عباس

22 مارس 2018 - 11:12 ص

كشفت بعض المصادر الفلسطينية المطلعة، لصحيفة "الموينتور" الأمريكية، الهدف من وراء الزيارة الأخيرة لوفد حماس بقيادة إسماعيل هنية، للقاهرة، والتي اتسمت بالغموض، مؤكدين أن البحث عن بديل لمحمود عباس، هو الهدف من الزيارة.

وأفاد موقع "نبأ برس" أن أبرز الملفات التي ناقشتها "حماس" ومصر تتعلق بمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، إذ ناقشوا بشكل رئيسي أزمة "عباس" الصحية في أواخر فبراير، والتي لم يكشف المسئولون الفلسطينيون عن طبيعتها أو خطورتها.

إذ طلب المصريون من "حماس" التنازل عن رئاسة المجلس التشريعي لشخصية مقبولة دوليًا، دون الكشف عما قد تحصل عليه حماس مقابل هذا التنازل، ورشحوا لها 3 من أعضائه: سلام فياض، حنان عشراوي، ومصطفى البرغوثي.

ويشار إلى أن "فياض"، 66 عامًا ، الخيار الأفضل للمصريين، هو سياسي فلسطيني مستقل، مسئول كبير سابق في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شغل منصب وزير المالية بين عامي 2002 و2005، وأصبح عضوًا في المجلس التشريعي بعد انتخابات 2006 ثم ترأس حكومة الضفة الغربية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007.

واستقال "فياض" في عام 2013 بعد خلافات مع عباس بشأن سياسات الحكومة و القيود المالية التي كان قد فرضها، ما أثر على علاقاته مع بعض المسئولين الفلسطينيين المقربين من "عباس".

وأوضح "نبأ برس" أن فياض هو المفضل لدى المصريين لعلاقاته الدولية وخبرته السياسية.

وأرجع الكاتب السياسي الفلسطيني، المقيم في القاهرة، أسامة عامر، السبب وراء هذه التحركات من الجانب المصري إلى "قد لا تكون مصر مرتاحة لسلوك عباس في التحضير لخلافته دون التشاور مع مصر، مثل نيته لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أبريل للتحضير لإجراء انتخابات لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية،دون الاستيطان على شخصية محددة لخلافته".

وتابع: "مع ذلك، ترى مصر "فياض" كشخص يمكن أن يكون أفضل من غيره لأنه مقبول على المستوى الدولي. إنه ليس رجل أمن معزول ولا يتورط في المنافسات الإقليمية. في نفس الوقت، مصر ستدعم الشخص الأقرب إلى سياساتها في الساحة الفلسطينية".

من جهتها، حاولت "المونيتور" الاتصال بفياض والمقربين منه، لكنهم رفضوا التحدث إلى الصحافة.

وفي هذا الصدد، قال وزير فلسطيني سابق في القاهرة على دراية بالمحادثات لـ"المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته: "إن اقتراح مصر لحماس فيما يتعلق بفياض كان مدعومًا من قبل قائد حركة فتح محمد دحلان".

وأضاف: "في هذه الأثناء، فاجأت هذه الخطة حماس حتى أنها لم تبد رأيها لـ برفض أو القبول على هذا الاقتراح الجاد على الفور، لأنه يجب مناقشة هذا الأمر من قبل المؤسسات التنظيمية للحركة ومجلس الشورى والمكتب السياسي قبل إعطاء الجواب النهائي ".

ونوهت الصحيفة بأنه مر أكثر من أسبوعين منذ عودة وفد حماس إلى غزة، ولا يزال رأي الحركة بشأن فياض مجهولاً، لكن المحادثات جارية مع وفد أمني مصري في غزة برئاسة اللواء سامح نبيل، الذي التقى بـ"هنية" في 7 مارس.

ألا أن في الثاني من مارس، عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة في مدينة غزة، الأمر الذي يمكن أن يُنظر إليه على أنه رسالة من "حماس" إلى القاهرة مفادها أنه سيرفض الاقتراح ويحتفظ بموقعه في المجلس التشريعي الفلسطيني.

في المقابل، قال عماد محسن، الناطق باسم حركة الإصلاح الديمقراطي التي يتزعمها دحلان، لـ"المونيتور": "نتطلع إلى موافقة حماس على رئيس جديد للمجلس التشريعي يتم قبوله على المستويين العربي والدولي".

وبشأن من يمكنه ملء الفراغ الدستوري، أوضح "محسن" أن العديد من الشخصيات في المجلس التشريعي تتلاءم مع هذا الوصف، بما في ذلك فياض وآخرون، ليس لدينا أي تفضيلات، لكن يمكننا التوصل إلى تفاهم مع حماس حول من سيكون الأفضل لإدارة الموقف ".