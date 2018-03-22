الأم المثالية عن كفر الشيخ: "قلت للسيسي بحبك وهات بوسة"

22 مارس 2018 - 11:15 ص

أكدت نادية خليفة، الأم المثالية عن كفر الشيخ، أن نجلها هو من نفذ صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كانت تحملها خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات بالأمس، مضيفة: "ابني قالي لازم تكوني مميزة".

وأوضحت "خليفة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنها طلبت من الرئيس السيسي خلال تكريمها أنها يساعدها في الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث إنها قدمت عليها منذ فترة ولم تحصل عليها.

وتابعت الأم المثالية حديثها، بكل تلقائية "قلت للرئيس السيسي والله بحبك، قالي مصدقك، فقولتله هات بوسة، فاتحرج، قولتله أنا قلت لزمايلي أنا اللي هبوسك"، متابعة: "هو مين يطول يبوس السيسي.. ده راجل محترم، وخجول".



