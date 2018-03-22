  • الخميس 22 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
احمد ماهر

ماهر: منذ 15عامًا نعاني من نفس الجريمة

السعيد

جمهور الأهلي يهاجم "السعيد" في سويسرا

نبيل الحلفاوي

هجوم علي " الحلفاوي" بسبب مقارنة السيسي بمانديلا

ن

"حمزة" يوجه رسالة إلي والدة "صلاح"

سعاد الخولي وهشام عبد الباسط

قرار جمهوري بإعفاء " الخولي وعبد الباسط"

صلاح

إغراءات بالجملة لليفربول من الريال لضم "صلاح"

الإعلامية بسمة وهبة

سر بكاء بسمة وهبة وخروجها لفاصل

السيسي وموسى مصطفى

السيسي يواجه منافسا افتراضيا

مصطفى ضحية الاعتداء العنصري ببريطانيا

شاهد.. مفاجأة جديدة في وفاة الطالبة مريم

جامعة هارفارد

الإخوان تلقوا تمويلات من ألمانيا

الذهب يرتفع مجددًا ليسجل 651 جنيهًا

مال وأعمال

تراجع أسعار الذهب 15 جنيها في تعاملات المساء
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

ارتفاع أسعار الذهب

#

4 جنيهات تراجعًا في جرام الذهب

#

الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يرتفع مجددًا ليسجل هذا الرقم

عبد الفتاح السيسي

تكريم

الرئيس

عيد الام

الأم المثالية

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

واستقرت  أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 651 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 سجل 558 جنيهًا.

عيار 21 سجل 651 جنيهًا.

عيار 24 سجل 744 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 5208 جنيهات.

السعر العالمى للأوقية 1330  دولارًا أمريكيًا.

 وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع إلى 640 جنيهًا للجرام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملاحظات على حوار السيسي مع ساندرا

جمال سلطان

الإمام الأكبر في البرتغال.. حاجة تفرح!

محمود سلطان

بعد حوار ساندرا.. هل يغير السيسي إعلامه؟

فراج إسماعيل

شذرات : حسام فتحي

حسام فتحي

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل 651 جنيهًا
» الورد والخضرة والابتسامة بشرة خير للوالدة المتوفاة
» إسرائيلية تصفع شرطيا تضامنا مع "التميمي"
» ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» مطرب إسرائيلي يغطي عينه لكي لا يرى النساء
» عاهل المغرب يشيد بإقامة منطقة تجارة حرة بأفريقيا
» مؤسس واتساب يطالب بحذف "فيس بوك"
» شاهد .. نانسي عجرم تشارك في مقلب ضخم
» اعترافات خطيرة لمؤسس فيس بوك‎
» الموساد: عملاؤنا بسوريا كشفوا لنا المفاعل النووي فقصفناه
» حماس تحدد شخصية المتورط بتفجير رئيس الوزراء‎

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:12

  • عشاء

    19:42

من الى
طارق البشرى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر