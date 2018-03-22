» الذهب يرتفع مجددًا ليسجل 651 جنيهًا

22 مارس 2018 - 11:37 ص

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واستقرت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 651 جنيهًا في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 سجل 558 جنيهًا.

عيار 21 سجل 651 جنيهًا.

عيار 24 سجل 744 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 5208 جنيهات.

السعر العالمى للأوقية 1330 دولارًا أمريكيًا.

وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع إلى 640 جنيهًا للجرام.