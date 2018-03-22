"كوبر" في ورطة بسبب هؤلاء

22 مارس 2018 - 11:49 ص

حيرة كبيرة وقع فيها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني في المباراة المرتقبة مساء غدٍ الجمعة أمام البرتغال، حيث من المقرر ان يدفع بواحد من الثنائي عبدالله السعيد ورمضان صبحي في التشكيل الأساسي.

واستقر كوبر على الدفع بمحمد صلاح وتريزيجيه خلف رأس الحربة الوحيد للفراعنة فى مباراة الغد، إلا أنه لم يحسم المفاضلة بين السعيد ورمضان صبحى.

وشهدت الساعات الأخيرة تماثل عبد الله السعيد للشفاء من إصابة وجه القدم التي لحقت به قبل المعسكر وأصبح جاهزاً للمباراة .

يذكر أن المنتخب الوطني سوف يلتقي مع البرتغال فى العاشرة إلا ربع مساء غد، فى إطار استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018.