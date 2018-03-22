العثور على مصحف مفخخ فى عفرين

22 مارس 2018 - 11:52 ص

عثرت قوات غصن الزيتون على مصحفٍ مفخخ، معلق على جدار أحد المنازل في قرية شيخ أوباسي، التابعة لمنطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ قوات غصن الزيتون عثرت على المصحف المفخخ، أثناء القيام بعمليات تمشيط وتفكيك ألغام زرعها إرهابيو تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" قبل خروجهم من القرية المذكورة.

وسبق للتنظيم الإرهابي أن اتبع الأسلوب نفسه، في تفخيخ القرآن الكريم، بقرية "درمشكانلي" التابعة لمنطقة عفرين السورية، ما أدى إلى استشهاد جندي تركي.

ومنتصف مارس الجاري، ذكرت مصادر عسكرية أن جنديًا تركيًا استشهد خلال عملية "غصن الزيتون" جراء انفجار قنبلة وضعها الإرهابيون بين دفتي المصحف بنزع صفحات مزّقوها من القرآن الكريم.

وأكّدت المصادر العسكرية أن الإرهابيين ينصبون مثل هذه الكمائن الغادرة مستغلّين مراعاة الجنود الأتراك للقيم المعنوية والإسلامية، مشيرة إلى أنه تم تحذير جميع الجنود من كمائن مماثلة قد تصادفهم.

والأحد الماضي، سيطرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر على مدينة عفرين، مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير الماضي.



