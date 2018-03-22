مليار جنية خسائر في البورصة

22 مارس 2018 - 11:55 ص

خسر رأس المال السوقي للأسهم بعد انخفاض مؤشرات البورصة مليار جنيه، ووصلت إلى 981.411 مليار جنيه.

كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.08% ووصل الى مستوى 17133 نقطة، لتستكمل تسجيل المستويات التاريخية لها.

بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18% ، وخسرمؤشر إيجي إكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.07%.