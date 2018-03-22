قرار جمهوري بإنشاء جامعة فرنسية في مصر

محمد الخرو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 597 لسنة 2017 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا مصر بين وزارة التعليم العالي بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية- إسلسكا فرنسا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 31 أكتوبر 2016.
وتضم الجامعة كلية إدارة الأعمال ومعهد الدراسات العليا للذكاء التنافسي ومركز التميز العلمي في الذكاء التنافسي ومركز التميز العلمي في إدارة الأعمال ومركز تأهيل وإعداد القيادات.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس قرار الرئيس.
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