هجوم علي " الحلفاوي" بسبب مقارنة السيسي بمانديلا

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ساخرة

انهالت التعليقات الساخرة علي الفنان نبيل الحلفاوي "ملقب بالقبطان علي تويتر"، بعد إجابة على مقترح لأحد النشطاء علي موقع التواصل تويتر قال فيه: " كان على السيسي أن يحترم الشعب  ويقيم استفتاء بدل انتخابات .. " ،حيث  رد عليه الحلفاوي  " مانديلا خاض الانتخابات بلا منافس. ولم يمثل هذا إهانة للشعب في جنوب أفريقيا".
كما استنكر الحلفاوي  علي حسابه علي تويتر الهجوم عليه قائلا : كعادة المضللين يلجأون للمغالطات.. ذكري لمانديلا كان في جزئية حالات المرشح الوحيد فحسب. فانهمرت تعليقات غبية تستنكر المقارنة التي لم أعقدها أصلا. ديجول ترشح وحيدا أيضا وكذا جورج واشنطن.. ولامقارنات بينهم جميعا. وأخيرا..كنت أتمنى منافسة قوية لم تفرزها الحالة السياسية في مصر للأسف.

وانصبت التعليقات علي الفنان، الرافضة علي المقارنة بين الشخصيتين، فيما عبر بعضهم أنها سقطة للفنان.

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