جمهور الأهلي يهاجم "السعيد" في سويسرا

22 مارس 2018 - 12:21 م

شنت جماهير القلعة الحمراء في سويسرا هجومًا حادًا على صانع ألعاب الفريق عبد الله السعيد خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني للقاء البرتغال واليونان استعدادا لمونديال روسيا.

وجاءت مهاجمة الجمهور لـ"السعيد" على خلفية توقيعه لنادي الزمالك، قبل أن يجدد عقده مع القلعة الحمراء.

ووصل غضب جماهير الأهلي على "السعيد"، إلى سويسرا، حيث مسعكر المنتخب الوطني، إذ هتف عدد كبير من الجماهير المصرية بمدينة زيوريخ، ضد اللاعب، خلال مران المنتخب مساء أمس، على ملعب "ليتسى جروند"، استعدادًا لمواجهة البرتغال وديًا، غدًا الجمعة.

وتواجد عدد كبير من الجماهير المصرية لحضور مران المنتخب، وفور نزول السعيد إلى أرض الملعب هتف البعض منهم "الأهلي أكبر منك يا عبدالله"، ولكن اللاعب لم يرد على هجوم الجماهير وفضل التركيز في التدريبات.

يُذكر أن مجلس إدارة الأهلي قرر عرض السعيد للبيع أو الإعارة عقب تجديد عقده.



