"إكرامي" مهدد بالغياب عن بعثة الأهلي بالإمارات

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إجهاد في العضلة الضامة يهدد حارس مرمى القلعة الحمراء شريف إكرامي بالغياب عن المباراة الودية المرتقبة مع فريقه أمام الفجيرة الإماراتي.

غاب "إكرامي" بسبب هذا الإجهاد عن التدريبات والمباريات الرسمية للفريق طوال الفترة الماضية.

وإن لم يتحسن اللاعب طبيًا بالشكل المناسب، سوف يغيب عن تلك المباراة، التي سيخوضها الأحمر الأسبوع المقبل.

ويطير الأهلي إلى الإمارات يوم 25 مارس، على أن يلعب أمام الفجيرة يوم 27، ويعود إلى القاهرة يوم 28 مارس.

ويسعى شريف إكرامي إلى تجهيز نفسه بشكل لائق خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة إلى التشكيل الأساسي للفريق على أمل الانضمام للمنتخب.


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