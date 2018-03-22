» حماس تعتقل المتهم الرئيسي في اغتيال الحمد الله

22 مارس 2018 - 12:49 م

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، إصابة وتوقيف من قالت إنه المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وأشارت الحركة، التي تسيطر على القطاع، إلى أن توقيف المشتبه جرى بعد تبادل إطلاق نار قتل فيه اثنان من عناصر الأمن التابع لحماس، وسط غزة.

ووقع تبادل إطلاق النار بعدما حاصرت قوة من الأمن منزلا يشتبه في أن المتورط بمحاولة الاغتيال موجود بداخله .

وكانت حماس نشرت قبل يومين صورة لشخص اسمه أنس أبو خوصة، قالت إنه المتهم الرئيسي بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء.

وانفجرت الثلاثاء الماضي عبوة ناسفة قرب موكب الحمد الله ورئيس المخابرات ماجد فرج، بعيد دخولهما إلى قطاع غزة، ونجا الاثنان من الانفجار، فيما أصيب عدد من مرافقيهم.

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