» تأجير شقة لـ 20 ألف أجنبي..أزمة جديدة تضرب روسيا

وكالات
وتحقق النيابة في قانونية عمليات الايجار التي أجراها مالك الشقة المتهم، حيث قال رئيس المركز الصحفي لدائرة الداخلية في مقاطعة سفيردلوفسك، فاليري غوريليخ، إن"هذا الحادث أصبح مثالا جديدا لوجود فجوات واضحة في مجال تسجيل المواطنين الأجانب ".
كما أضافت النيابة أن المتهم "كان يقوم بتقديم الخدمات القانونية للمواطنين الأجانب مقابل مبالغ مالية ".
ولا تعد هذا الواقعة الأولى التي تشهدها مدينة يكاتيرينبورغ، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن مواطنا من المدينة سجل في شقته، في وقت سابق، تأجير 6 ألاف و800 شخص بشكل غير شرعي، وفق القناة الروسية .
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