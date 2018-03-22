"إسرائيلي" يعرقل انتقال "صلاح" إلى "الريال"

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إسرائيل

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نيمار

ليفربول

يسعى الإسرائيلي بيني زافي، وكيل اللاعبين إلى عرقلة صفقة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وبدأت وقائع "زافي" بجلية مع والد البرازيلي نيمار دي سيلفا لحسم انتقاله إلى صفوف الملكي بداية الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الوكيل الإسرائيلي عقد جلسة مع والد نيمار في البرازيل وتعرف على طلبات اللاعب المادية، لإيصالها إلى إدارة النادي الملكي، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة.

وأضافت الصحيفة، أنه في حالة انتقال "نيمار" إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو، ستتوقف مفاوضات الفريق مع الدولي محمد صلاح، لأن الفريق لن يتمكن في دفع القيمة المالية للثنائي.

وكان الوكيل الإسرائيلي، هو العامل الرئيسي في انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، وحصل على 18 مليون يورو كعمولة إتمام الصفقة.


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